Die Commerzbank hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 247 Euro belassen. Der Autozulieferer und Reifenherstellers habe gute Resultate für das zweite Quartal vorgelegt. kurzfristig fehle es aber an Kurstreibern, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. So sorgten die neuen Abgastestregeln für die Autobauer im dritten Quartal für Gegenwind. Auch die strategische Neuausrichtung bringe vorerst kein Kurspotenzial mit sich./mis/zb Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-08-03/09:38

ISIN: DE0005439004