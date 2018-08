Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Generali vor einer Kapitalmarktveranstaltung von 16,10 auf 16,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Mittelpunkt des anstehenden Investorentags dürfte die weitere Verwendung anfallender Liquiditätsüberschüsse bei dem Versicherer stehen, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein gehöriges Stück davon dürfte in die Schuldentilgung fließen, glaubt der Experte und rechtfertigte damit sein neues Kursziel./edh/zb Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-08-03/09:39

ISIN: IT0000062072