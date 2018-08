Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Chemiekonzern DowDupont habe zuletzt über ein anziehendes Agrargeschäft berichtet, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem hätten sich jüngst auch die Branchenkollegen Lanxess und BASF ähnlich optimistisch geäußert. Damit fühle er sich in seiner Auffassung bestätigt, dass der Agrarsektor im vierten Quartal beziehungsweise im kommenden Jahr zur Erholung ansetzen könnte. Dies wäre insbesondere für Bayer positiv./la/zb Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-08-03/09:43

ISIN: DE000BAY0017