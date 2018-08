Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Tesla 1.28% Markus1357 (DMIA0815): "Tesla steht kurz davor profitabel zu sein". So ähnlich war es vom CEO zu lesen und die Aktien sprang um 15 % an. Zuächst impliziert dies erstmal, dass dieser Konzern mit über 50 Mrd. $ Marktkapitalisierung noch nicht einmal profitabel ist - und das trotz der gut laufenden aber gleichwohl recht teuren Modelle S und X. Dass trotz der roten Zahlen hier investiert wird, zeigt aber gleichwohl, dass es...

Den vollständigen Artikel lesen ...