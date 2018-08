Zürich (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen einer steilen Erholung war der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) seit Ende Juni von 12.104 Punkten bis an den Widerstand bei 12.885 Punkten angestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Dort habe sich zunächst eine moderate Korrektur in Gang gesetzt, die jedoch am Mittwoch bereits unter die 12.745 Punkte-Marke geführt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...