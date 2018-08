Bern - Im Juli sind in der Schweiz und in Liechtenstein 25'483 neue Personenwagen in Verkehr gesetzt worden, 598 oder 2,4 Prozent mehr als von einem Jahr. Seit Jahresbeginn kamen in den beiden Ländern 183'393 neue Autos auf die Strasse. Zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr waren es lediglich 410 oder 0,2 Prozent mehr, wie Erhebungen des Branchenverbandes auto-schweiz zeigen.

Von den 25'483 im Juli erstmals zugelassenen Autos verfügten 1'532 oder sechs Prozent nicht oder nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...