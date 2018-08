Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet gehen Europas Aktienbörsen in den Freitag. Der DAX steigt im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 12.563 Punkte. Nach dem Schwächeanfall vom Donnerstag wird die Stimmung zunächst etwas von guten Vorlagen aus den USA gestützt. Dort hatten besonders die Technologiewerte wieder deutlich zugelegt.

Viel hängt nun von den US-Arbeitsmarktdaten für Juli ab. Denn sollten sie noch stärker ausfallen als ohnehin erwartet, könnte schnell die Diskussion über noch mehr notwendige Zinserhöhungen in den USA aufkommen. Diese Debatte übt seit über zwei Wochen Druck vor allem auf die langlaufenden Rentenmärkte aus, die in Europa zusätzlich von Sorgen über Italiens politische Zukunft belastet werden.

Erwartet wird ein Plus von 190.000 neuen Stellen, die Arbeitslosenquote wird bei 3,9 nach zuvor 4,0 Prozent prognostiziert. Dazu werden auch noch die US-Handelsbilanz und der wichtige ISM-Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungsbereich veröffentlicht.

Größter DAX-Verlierer sind Thyssenkrupp mit einem Minus von 1,4 Prozent. Auf der Gewinnerseite stechen Adidas mit einem Plus von 1 Prozent hervor. Im MDAX setzen Metro mit einem Plus von 2,2 Prozent ihre Erholung fort.

In London fallen IAG nach ihren Zahlen um knapp 4 Prozent. Der Sektoren-Index für Freizeit- und Reise-Aktien ist so auch der einzige Branchen-Index, der im Minus liegt. Die anderen Sektoren-Indizes liegen alle leicht im Plus.

Allianz liefert

Keine großen Auffälligkeiten machen Händler in ersten Einschätzungen der Allianz-Zahlen aus. Alles liege rund um den erwarteten Rahmen, operativ sei es im zweiten Quartal einen Tick besser ausgefallen, die Jahresprognose wurde aber erneuert. Minimal negativ sei der Mittelabfluss bei Vermögensverwaltungstochter Pimco; zwar sei er geringer als befürchtet, jedoch habe sich damit rund die Hälfte der im ersten Quartal zugewonnenen Mandate wieder verflüchtigt. Der Kurs legt mit dem DAX 0,1 Prozent zu.

Gute Zahlen von Credit Agricole und Natixis

Als "sehr gut" werden die Zahlen der französischen Banken Credit Agricole und Natixis im Handel aufgenommen. Wie bei BNP Paribas, Societe Generale und anderen Instituten lägen die Zahlen über Erwartung. Bei der Credit Agricole stieg der Nettogewinn um 6,4 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro, bei Natixis ging er um 19 Prozent nach oben auf 580 Millionen Euro. Beide Aktien ziehen um jeweils gut 2 Prozent an. RBS gewinnen nach ihren Zahlen in London 2,5 Prozent.

S&T geben trotz guter Zahlen nach

Das TecDAX-Unternehmen S&T hat die Erwartungen an das Quartal leicht übertroffen. Allerdings ist das laut Händlern von einigen Marktteilnehmern erhoffte Anheben des Ausblicks bisher ausgeblieben. Der Kurs fällt um knapp 2 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.471,59 0,07 2,38 -0,92 Stoxx-50 3.122,26 0,14 4,37 -1,75 DAX 12.572,47 0,21 26,14 -2,67 MDAX 26.814,46 0,30 80,30 2,34 TecDAX 2.897,54 0,43 12,41 14,57 SDAX 12.225,87 0,20 24,98 2,85 FTSE 7.604,17 0,37 28,24 -0,45 CAC 5.461,75 0,01 0,77 2,81 Bund-Future 161,78 0,38 1,98 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.40 Uhr Do, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1585 -0,01% 1,1579 1,1616 -3,6% EUR/JPY 129,36 -0,00% 129,38 129,43 -4,4% EUR/CHF 1,1540 +0,04% 1,1534 1,1548 -1,5% EUR/GBP 0,8916 +0,18% 0,8901 0,8913 +0,3% USD/JPY 111,65 +0,01% 111,73 111,44 -0,9% GBP/USD 1,2992 -0,20% 1,3010 1,3031 -3,9% Bitcoin BTC/USD 7.345,57 -2,8% 7.373,22 7.568,38 -46,2% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,60 -0,58 0,01 Deutschland 10 Jahre 0,43 0,46 0,00 USA 2 Jahre 2,66 2,66 0,77 USA 10 Jahre 2,98 2,99 0,57 Japan 2 Jahre -0,11 -0,11 0,03 Japan 10 Jahre 0,10 0,11 0,06 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,70 70,46 -0,4% -0,26 +16,3% Brent/ICE 73,21 73,45 -0,3% -0,24 +14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.206,54 1.207,90 -0,1% -1,36 -7,4% Silber (Spot) 15,26 15,32 -0,4% -0,05 -9,9% Platin (Spot) 824,00 824,00 0% 0 -11,4% Kupfer-Future 2,72 2,73 0% 0 -18,2% ===

