Zum 8. Oktober 2018 treten für alle Anteilsklassen des beliebten Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Änderungen in Kraft. Der Fonds läuft gut und konnte zuletzt vom entspannten Börsenumfeld profitieren.Wie die für das Fondsmanagement zuständige Shareholder Value Management AG gegenüber FondsDISCOUNT.de mitteilt, greifen ab Oktober dieses Jahres umfangreiche Änderungen in den Anlagebedingungen. Betroffen sind alle Tranchen des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Gründe für die Maßnahmen sind der im Oktober letzten Jahres vorgenommene Wechsel der Verwaltungsgesellschaft sowie die am 1. Januar 2018 in Kraft getretene Investmentsteuerreform.

