Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Leitzinserhöhung in Großbritannien um 25 BP auf 0,75% war an den Kapitalmärkten erwartet worden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Überraschend sei allerdings gewesen, dass sich alle neun Stimmberechtigten für eine Verschärfung ausgesprochen hätten. Auch die angepassten Konjunkturprognosen würden die im Grundton "hawkische" Ausrichtung der Notenbank unterstreichen. So seien z. B. die Wachstums- und Inflationsprognosen für das Jahr 2019 jeweils um 0,1%-Punkte auf 1,8% bzw. 2,2% nach oben angepasst worden. Die Prognosen der Währungshüter würden auf der Erwartung des Kapitalmarktes basieren, dass der Leitzins in den kommenden drei Jahren jeweils einmal um rund 25 BP erhöht werde. Die BoE habe zumindest nicht explizit erkennen lassen, dass diese Einschätzung verfehlt sei. Damit scheinen die Währungshüter nicht mit der Geschwindigkeit der Leitzinserhöhungen in den USA mithalten zu wollen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...