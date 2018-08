Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Monetary Policy Committee der Bank of England hat am 2. Juli beschlossen, die geldpolitische Ausrichtung der Notenbank in London zu verändern und die Bank Rate auf nun 0,750% anzuheben, so Tobias Basse von der Nord LB.Die Zielgrößen der Ankaufprogramme von Staats- und Unternehmensanleihen seien von den britischen Zentralbankern dagegen nicht angepasst worden. Diese Entscheidungen seien für die Finanzmärkte nicht unerwartet gekommen. ...

