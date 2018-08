Apple mit starkem Quartalsbericht und gutem Ausblick DE30 könnte weiterhin die Unterseite favorisieren EURUSD: Steht ein Test der unteren Grenze der Konsolidierung bevor?

Weltweit sind Anleger gespannt auf die Quartalsperformance eines Tech-Giganten wie Apple. Das Unternehmen überraschte am Mittwochabend erst mit einem sehr guten Bericht und überschritt dann sogar am Donnerstag als erstes Unternehmen in der Geschichte einen Börsenwert von einer Billion USD. Der Gewinn- und Umsatzzuwachs auf 11,5 Mrd. bzw. 53,3 Mrd. USD im letzten Quartal sowie der weiterhin rosige Zukunftsausblick bescherten den Aktien starke Kursgewinne. Apple ist zwar nach Samsung und Huawei nur der drittgrößte Handyhersteller und auch die Anzahl der verkauften Handys ist mit 41,3 Mio. schwächer ausgefallen als erwartet (41,8 Mio.), doch vor allem das teure iPphone X-Modell mit einem Verkaufspreis von rund 1.000 USD sorgte laut Apple-Finanzvorstand Luca Maestri für das gute Ergebnis. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...