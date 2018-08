Die Baader Bank hat die Einstufung für die Swiss Re nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Der Schweizer Rückversicherer habe zwar mit seinen Gewinnkennziffern enttäuscht, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings könne der erwogene Börsengang des Geschäfts mit geschlossenen Lebensversicherungsbeständen in Großbritannien unprofitables Kapitel freisetzen./la/das Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-08-03/10:10

ISIN: CH0126881561