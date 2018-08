wikifolio.com setzt seinen Wachstumskurs fort: Ab sofort können Schweizer Kapitalanleger die vom Emissionshaus Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittierten wikifolio-Zertifikate über die BX Swiss in Schweizer Franken handeln. In der ersten Jahreshälfte 2019 folgt die Handelbarkeit bei PostFinance, einem der führenden Retail-Finanzinstitute der Schweiz. Bisher waren wikifolio-Zertifikate exklusiv an der Börse Stuttgart in Euro gelistet, wo sie im vergangenen Jahr ihr Handelsvolumen mehr als verdoppelt haben und regelmäßig unter den meist gehandelten Anlageprodukten zu finden sind. Im Zuge der Internationalisierung der Social-Trading-Plattform wird an der Handelbarkeit der wikifolio-Zertifikate in weiteren Währungen gearbeitet -...

