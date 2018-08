Die Landeswährung befindet sich im freien Fall, die Türkei erreicht die höchste Inflationsrate seit 2003. Vor allem importierte Waren werden spürbar teurer.

In der Türkei dreht sich die Spirale aus Kursverfall der Landeswährung und Höhenflug der Inflation weiter. Im Juli seien die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 15,85 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt am Freitag in Ankara mit. Dies ist die höchste Inflationsrate seit Oktober 2003. Im Vormonat ...

