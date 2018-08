Die Royal Bank of Scotland hat überraschend schwarze Zahlen geschrieben - und das trotz einer Milliardenstrafe. Unter dem Strich blieb im zweiten Quartal ein Gewinn von 96 Mio. Pfund (108 Mio. Euro) übrig. Die Bank hatte im Mai einen 4,9 Mrd. $ teuren Vergleich mit den US-Behörden im Streit um den Verkauf fauler Hypothekenpapiere erzielt. Da die bisherigen Rückstellungen nicht ausreichten, belastete der Vergleich das Ergebnis nun mit 1 Mrd. Pfund.



Die Aktionäre sollen daran teilhaben: Sofern der Streit wie erwartet endgültig zu den Akten gelegt wird, will RBS eine Zwischendividende von zwei Pence je Aktie zahlen - die erste Gewinnausschüttung an die Aktionäre seit Anfang 2008.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info