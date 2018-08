Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aareal Bank anlässlich Pressespekulationen um ein Kaufinteresse an der Düsseldorfer Hypothekenbank (DüsHyp) auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Ein Kauf der DüsHyp könnte sich erneut wertsteigernd auswirken, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derzeit sei der Gewerbeimmobilien-Finanzierer aber fair bewertet./edh/zb Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-08-03/10:32

ISIN: DE0005408116