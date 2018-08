Einzelhandelsumsatz der Eurozone dürfte weiteren Anstieg zeigen NFP erwartet erneut Lohnwachstum von 2,7% im Jahresvergleich Berkshire Hathaway (BRKB.US) veröffentlicht heute Ergebnisbericht

Der Wirtschaftskalender am letzten Handelstag der Woche sieht ziemlich voll aus. Die endgültigen EMI-Daten für den Dienstleistungssektor für Juni aus den europäischen Volkswirtschaften werden im Laufe des Vormittags veröffentlicht. Allerdings sind hier keine großen Marktreaktionen zu erwarten. Später erhalten wir den Einzelhandelsumsatz für die Eurozone, gefolgt vom NFP-Bericht am frühen Nachmittag. Zuallerletzt gibt es während der US-Sitzung das ISM-Update zum nicht-verarbeitenden Gewerbe. Beachten Sie, dass Berkshire Hathaway, die Holdinggesellschaft des legendären Warren Buffett, heute ihren Ergebnisbericht vorlegen wird. 10:30 Uhr | Großbritannien, EMI zum Dienstleistungssektor (Juli): Während die anderen europäischen Länder bereits ihre vorläufigen EMI-Werte für Juli veröffentlicht haben, gibt es in Großbritannien solch einen ersten Wert nicht. Daher könnte der heutige EMI-Stand des britischen Dienstleistungssektors der einzige sein, der den Markt bewegt. ...

