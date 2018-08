Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Rückversicherer dürfte die durchschnittlichen Markterwartungen verfehlen, schrieb Analyst Roland Pfänder in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Einschätzung basiere auf seiner Erwartung überdurchschnittlicher menschenverursachter - also nicht durch Naturkatastrophen verursachter - Verluste im Schaden- und Haftpflicht-Rückgeschäft./mis/zb Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2018-08-03/10:40

ISIN: DE0008430026