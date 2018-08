Unterföhring (ots) - Die ProSieben-Sommerspiele bleiben stark: Die neue Folge von "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" erzielt am Donnerstagabend gute 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.



In der Ladies Night von "TEAMWORK" siegt Collien Ulmen-Fernandes im Finalspiel "Gläserpyramide" und erspielt für ihren Fan David damit insgesamt 60.000 Euro. Gemeinsam mit Collien setzt er sich am Donnerstagabend erfolgreich gegen Carolin Kebekus und Martina Hill durch. Die ProSieben-Sommerspiele gehen am Donnerstag, 9. August, um 20:15 Uhr mit "Schlag den Star" weiter. Die nächste Ausgabe von "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" wird am Donnerstag, 16. August, um 20:15 Uhr zu sehen sein.



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 03.08.2018 (vorläufig gewichtet)



