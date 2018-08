Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 82 Euro belassen. Der Autobauer habe ein solides zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. BMW habe in Sache E-Mobilität und Nachhaltigkeit weiterhin leichte Wettbewerbsvorteile. Durch die anhaltende Diskussion zum Thema Zölle und Emissionen sowie zunehmend auch mit Blick auf die neue Abgastestreglungen sei die Stimmung der Anleger für die Branche aber nachhaltig belastet./mis/das Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

