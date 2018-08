67 Prozent höher lag der Umsatz des israelischen Photovoltaik-Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Nettogewinn stieg kräftig an und es herrscht Optimismus für ein weiteres Wachstum im dritten Quartal.Solaredge Technologies, Inc. hat im zweiten Quartal seinen Umsatz auf das Rekordniveau von 227,1 Millionen US-Dollar steigern können. Dies sei ein Zuwachs von acht Prozent gegenüber dem Vorquartal und sogar 67 Prozent mehr als noch vor Jahresfrist, veröffentlichte das israelische Photovoltaik-Unternehmen am Donnerstagabend. Auch mit den Ergebnissen zeigt sich Solaredge zufrieden. Die Bruttomarge ...

