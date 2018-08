Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA steht heute der Arbeitsmarktbericht für Juli im Mittelpunkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Analysten würden mit einem Beschäftigungszuwachs von 193 Tsd. rechnen. Die Arbeitslosenquote dürfte nach dem überraschenden Anstieg im Juni wieder etwas zurückgegangen sein. Für die Löhne würden die Analysten einen Zuwachs von 0,2% p.m. (2,7% p.a.) erwarten. In der Eurozone hätten gestern Unstimmigkeiten über Budgetfragen innerhalb der italienischen Regierung für einen deutlichen Anstieg der Risikoprämie (10J vs. DE) gesorgt. Sie sei um 15 BP auf 245 BP gestiegen. ...

