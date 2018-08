London (www.anleihencheck.de) - Aneeka Gupta, Associate Director - Equity & Commodities Strategist bei WisdomTree kommentiert die aktuelle Zinserhöhung der Bank of England.Wie allgemein erwartet, habe die Bank of England (BoE) den Leitzins auf 0,75% erhöht, den höchsten Stand seit 2009, um den Inflationsdruck einzudämmen. In einer Zeit höchster Unsicherheit, in der Brexit Risiken drohen würden, scheine es für die BoE ironisch, ihre Konjunkturprognosen für das nächste Jahr anzuheben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...