1668 als Apotheke gegründet, ist die in Darmstadt beheimatete Merck AG heute als Pharma- und Chemiekonzern international aktiv. Mit einer 350-jährigen Firmengeschichte sieht sich Merck heute als ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Life Science, Healthcare und Performance Materials. Mit einem Update der Strategie möchte sich der Konzern in der Sparte Performance Materials als führender Anbieter für die Elektronik-Industrie etablieren. Dadurch soll der Bereich nach 2019 wieder pro Jahr durchschnittlich zwischen zwei und drei Prozent wachsen.

Strategie-Update

Die Sparte Performance Materials bediene laut Konzerninformation attraktive Wachstumsmärkte in den Bereichen Elektronik, Automobil und Kosmetik. Der Bereich bündelt das Spezialchemikaliengeschäft und liefert Lösungen für Displays, Computerchips und Oberflächen aller Art. Vor allem die Elektronikbranche profitiere von diversen Megatrends wie Digitalisierung, Mobilität und Urbanisierung. Merck arbeite zudem daran, den positiven Trend der vergangenen Monate im Wachstumsmarkt China in einen langfristigen Erfolg zu überführen. Im Juni eröffnete Merck ein OLED-Zentrum in Schanghai.

Ausgebrochen!

