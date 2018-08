FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES INMARSAT PRICE TARGET TO 465 (460) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG INITIATES PPHE HOTELS WITH 'BUY' - TARGET 2050 PENCE - BERENBERG RAISES INMARSAT PRICE TARGET TO 480 (460) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES SAGE GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 665 (600) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 168 (215) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE INITIATES SEGRO PLC WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 745 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ROLLS ROYCE GROUP TARGET TO 960 (930) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 660 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS SAGA PLC PRICE TARGET TO 630 (740) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 239 (236) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES INMARSAT PRICE TARGET TO 580 (575) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 900 (880) PENCE - 'HOLD' - FTSE-INDIKATION +0.47% TO 7612 (CLOSE: 7575.93) POINTS BY IG - HSBC CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 230 (260) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES KAZ MINERALS TO 'HOLD' (REDUCE) - TARGET 650 (725) PENCE - JPMORGAN CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 749 (771) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 280 (274) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1370 (1329) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES SHIRE PRICE TARGET TO 4640 (4550) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES PETS AT HOME TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 120 PENCE - PEEL HUNT RAISES S&U TO 'ADD' ('HOLD') - SOCGEN RAISES ROLLS ROYCE GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1250 (970) PENCE - SOCGEN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1460 (1450) PENCE - 'BUY'



