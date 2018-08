Unter der Hitzewelle leiden nicht nur die Bauern. Auch in der Energiebranche sind die hohen Temperaturen ein Problem. Warum ganz viel Sonne nicht ganz viel Sonnenstrom bedeutet und andere Hitze-Fakten vom Strommarkt.

Deutschland schwitzt. Freuen darf sich, wer eine Klimaanlage im Büro oder im Auto hat, Eis in der Tiefkühltruhe oder Getränke frisch aus dem Kühlschrank. 1,36 Milliarden Kilowattstunden pro Tag verbrauchen die Deutschen derzeit etwa am Tag - und damit gut sechs Prozent mehr als im Schnitt in den beiden vergangenen Sommern.

Die Stromversorgung sei trotz der Hitze nicht gefährdet, versichert das Wirtschaftsministerium. Auch der Börsenstrompreis klettere deswegen nicht, sagt Christoph Podewils von der Denkfabrik Agora Energiewende - der Anstieg in letzter Zeit sei vor allem Folge der gestiegenen Preise für Kohle und Gas und der erhöhten Preise für den CO2-Ausstoß im Energiesektor in der EU. Auswirkungen auf die Energiebranche haben die Temperaturen aber trotzdem reichlich:

Solar: Die Sonne knallt den ganzen Tag, da müsste es doch Solarstrom ohne Ende geben - könnte man meinen. Aber so ist es nicht. Gut 44 Gigawatt Leistung sind in Deutschland installiert, die Anlagen liefern aber rund 24 bis 28 Gigawatt, also etwa zwei Drittel der möglichen Leistung. Der Grund: Der Wirkungsgrad der Anlagen nimmt mit zunehmender Temperatur der Module ab. Solarrekorde werden daher eher an warmen, sonnigen Frühlingstagen gemessen, zum Beispiel um Pfingsten herum, nicht im Hochsommer.

Wind: Für die Windstrom-Branche sind es keine allzu guten Tage. An Land und im Meer sind die Anlagen weit davon entfernt, ihre theoretische Höchstleistung von zusammen gut 58 Gigawatt zu liefern. Lang anhaltende Hitze- und Trockenperioden gehen meist auch mit lang ...

