Interne Dokumente der Deutschen Bank zeigen offenbar Mängel bei der Überprüfung von Kunden auf Geldwäsche auf. Probleme gibt es unter anderem in Russland und den USA.

Die Deutsche Bank hat Mängel in ihren internen Verfahren und Systemen zur Überprüfung von Kunden gefunden, die von den Aufsehern im Kampf gegen Geldwäsche und Sanktionsbrüche vorgeschrieben werden. Das geht aus zwei vertraulichen Dokumenten hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen.

In einem Bericht, der auch den Aufsehern bei der Europäischen Zentralbank (EZB) bekannt ist, räumt das größte deutsche Institut ein, dass es unter anderem Schwierigkeiten bei der Identifikation von neuen Kunden der Unternehmens- und Investmentbank gegeben hat, darunter auch bei russischen Kunden.

Die Deutsche Bank betonte gegenüber Reuters, dass ihre Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und anderer Straftaten "sehr effektiv" seien. "Wir haben keine Probleme mit den Prozessen, die dabei helfen sollen, Kriminelle davon abzuhalten, Geld zu waschen oder andere Straftaten zu begehen." Zugleich räumte das Institut aber ein: "Wir müssen unsere internen Prozesse weiter verbessern. Die Dokumente zeigen, dass unsere internen Prozesse immer noch zu kompliziert sind. Es geht nicht um die Effektivität, sondern um die Effizienz unserer Prozesse."

Wie groß der Aufwand ist, den die Deutsche Bank betreiben muss, illustriert die Anzahl der Kunden, die durchleuchtet werden müssen: Alleine die Firmenkunden- und Investmentbank hat viele tausend Kunden weltweit. Und diese ist nur eine von drei Säulen des Instituts.

Regulierer und Aufseher weltweit verlangen von Banken, dass sie formale Routinen zur Identifizierung und Behandlung ihrer Kunden einhalten - dieses Prinzip ist unter dem Fachterminus "Know Your Customer" (KYC) in der Finanzbranche allgegenwärtig. Zweck dieser Prozeduren ist es zu verhindern, dass Kriminelle sich hinter falschen Identitäten oder komplexen Firmenstrukturen verstecken, um Geld zu waschen oder gegen sie verhängte Sanktionen zu umgehen.

