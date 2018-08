Bern (ots) -



Kein Sommerloch am Auto-Markt der Schweiz und des Fürstentums

Liechtenstein: Im Juli sind 25'483 neue Personenwagen in Verkehr

gesetzt worden, 598 oder 2,4 Prozent mehr als von einem Jahr. Seit

Jahresbeginn kamen in den beiden Ländern 183'393 neue Autos auf die

Strasse. Zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr waren es lediglich 410

oder 0,2 Prozent mehr, womit der Auto-Markt sein hohes

Vorjahresniveau halten kann. Trotz der Umstellung auf die Abgasnorm

Euro 6c, womit der neue Prüfzyklus WLTP ab dem 1. September für

sämtliche Neuwagen Einzug hält, sollte dies auch zum Jahresende

möglich sein. auto-schweiz weist darauf hin, dass in der Schweiz als

Stichtag für die Umstellung das Importdatum eines Fahrzeugs gilt,

weshalb Personenwagen mit der heutigen Abgasnorm auch nach dem 1.

September noch immatrikuliert werden können.



Von den 25'483 im Juli erstmals zugelassenen Autos verfügten 1'532

oder sechs Prozent nicht oder nicht nur über einen Verbrennungsmotor.

Damit lag die Zahl der Personenwagen mit alternativem Antrieb um 28,1

Prozent höher als vor einem Jahr. Besonders Hybrid-Systeme mit der

Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor können von diesem

Trend profitieren. Lag deren Marktanteil im Juli 2017 noch bei 3,3

Prozent, betrug er im vergangenen Monat bereits 4,7 Prozent. Hierbei

sind sämtliche Hybridvarianten einbezogen: Vom Mild-, über den Voll-

bis zum Plug-in-Hybrid, sowohl in Kombinationen mit Benzin-, als auch

mit Diesel-Motor.



«Die zunehmende Elektrifizierung der Antriebsstränge macht sich

nun deutlich bemerkbar», kommentiert auto-schweiz-Mediensprecher

Christoph Wolnik die Entwicklung bei den alternativen Antrieben. Er

erklärt sich den Anstieg folgendermassen: «Die Zahl der Modelle mit

Verbrennungs- und Elektromotor steigt ständig, zudem kommen immer

mehr Motorisierungen als Mild-Hybrid auf den Markt. Hier wird ein

elektrischer Startergenerator verbaut, der das Anfahren oder Segeln

ohne Einsatz des Verbrenners ermöglicht. Der Verbrauch sinkt spürbar

und der Fahrer merkt kaum etwas davon.» Diese Technik werde verstärkt

in neuen Diesel-Motoren verbaut, weshalb sich die Zahl der

Diesel-Hybride im Juli mehr als verfünffacht habe, wenn auch auf

niedrigem Niveau, so Wolnik weiter.



Die Marktaussichten für das Gesamtjahr bleiben positiv. Eine

Wiederholung des Vorjahresergebnisses von 314'000 neuen Personenwagen

ist und bleibt das Ziel, trotz der Umstellung auf die neue Abgasnorm

Euro 6c zum 1. September. Mit diesem Wechsel hält der neue,

realistischere Testzyklus WLTP Einzug bei allen neuen Personenwagen,

die in die Schweiz oder nach Liechtenstein importiert werden.

Christoph Wolnik erläutert: «Entgegen der EU-Regelung gilt für die

Schweiz nicht die erstmalige Immatrikulation als Stichtag für die

Umstellung, sondern das Importdatum. Das heisst, dass Fahrzeuge mit

der Abgasnorm Euro 6b auch nach dem 1. September noch eingelöst, aber

nicht mehr importiert werden dürfen». Der wirklich grosse Einschnitt

komme erst ein Jahr später, wenn mit der Norm Euro 6d-TEMP Abgastests

auf der Strasse - sogenannte «Real Driving Emissions», kurz RDE -

zusätzlich zum Prüfstandtest nach WLTP für alle Modelle zur Pflicht

würden, so Wolnik weiter. Für neue Typengenehmigungen gilt Euro

6d-TEMP bereits seit dem 1. September 2017.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



