Ob Los Angeles, Seattle oder Oslo, aber vor allem immer wieder chinesische Metropolen bescheren BYD neue Aufträge für ihre Elektrobusse. Eher unter dem Radar liegen hingegen Städte in Italien. Dabei sind bereits seit 2014 in Mailand und seit 2017 in Turin und Novara BYD-Busse im Einsatz. Nun kommt eine weitere Kommune hinzu, wie der chinesische Konzern mitteilt. Man habe eine entsprechende Ausschreibung in Padua, einer Stadt in der Region Venetien in Nordost-Italien, gewonnen, heißt es.

