Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Aktie der International Airlines Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Die Resultate der Airline-Holding seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. An den Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2018 sollte sich nichts wesentliches ändern./edh/das Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0098 2018-08-03/11:47

ISIN: ES0177542018