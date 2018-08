Gewaltiges Kursbeben bei Tesla: Während die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) am Donnerstag nach Verkündung der Q2-Zahlen durch die Decke knallt, kennt die Begeisterung keine Grenzen mehr. An der NASDAQ beendete der Elektroautohersteller den gestrigen Tag mit einem Kursplus von +16,19% bei 349,54 US$. Verständlich: Denn trotz Rekordverlust (Nettoverlust 717,54 Millionen US$) gab es DIE Nachricht schlechthin.

Mit seinen neuesten Aussagen schaufelt Elon Musk Phantasie in den Kurs und auch bald die Geldscheine: Denn der Tesla Founder und CEO sprach im Conference Call (den ihr hier nachlesen könnt) vom Zauberwort "Cashflow-positiv". Konkret will der E-Auto-Pionier ab sofort "profitabel und Cashflow-positiv in jedem Quartal" sein. Nur "eine tiefe Rezession, massive höhere Gewalt" oder große Darlehensrückzahlungen könnten das verhindern. Klar ist: Die Zahlen waren eine Ansage an jeden Shortseller. Diese dürften mit ihren Rückkäufen auch einen großen Teil zum gestrigen Kursanstieg beigetragen haben.

Glänzende Aussichten

Um es in den Worten von Elon Musk zu sagen: "This quarter was mind-blowing." Und dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...