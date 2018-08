München (ots) -



Das Quiz mit Moderator Jörg Pilawa, Günther Jauch, Thomas Gottschalk, Tobias Moretti, Lothar Matthäus, Armin Assinger und Susanne Kunz



Premiere am Samstagabend in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Zum ersten Mal treten die zwei Quiz-Könige des deutschen Fernsehens, Jörg Pilawa und Günther Jauch, gemeinsam in einer Quizshow auf - Jörg Pilawa als Quizmaster und Günther Jauch als Quiz-Profi, mit dem es die Kandidatinnen und Kandidaten aufnehmen müssen.



Bei ICH WEISS ALLES! spielen Menschen mit einem außergewöhnlich großen Allgemeinwissen - Menschen, die tatsächlich von sich behaupten "Ich weiß alles!" und dies auch schon unter Beweis gestellt haben. Aber reicht dieses unglaubliche Wissen, um drei extrem harte Gegner zu schlagen? Zunächst treten die Kandidatinnen und Kandidaten in einem Fachgebiet gegen echte Experten an - sie sollten also klüger sein als ausgewiesene Meister ihres Faches. In der ersten Show geht es unter anderem gegen



- Thomas Gottschalk zum Thema "Beatles", - den Literatur-Experten und Faust-Darsteller des Wiener Burgtheaters, Schauspiel-Star Tobias Moretti, zum Thema "Johann Wolfgang von Goethe" sowie - den Weltmeister, Rekordnationalspieler und fünfmaligen WM-Teilnehmer Lothar Matthäus zum Thema "Fußball-Weltmeisterschaften".



In der zweiten Runde müssen die Superhirne zeigen, dass sie mehr wissen als unglaubliche 1000 Gegner.



Und in der dritten Runde warten drei superkluge Quiz-Profis, die mit ihrem in tausenden Quizsendungen erworbenen Wissen kaum besiegbar erscheinen: Günther Jauch, der allwissende Moderator von "Wer wird Millionär?", Armin Assinger, der langjährige Quizmaster der österreichischen "Wer wird Millionär"-Variante, der ORF-"Millionenshow", sowie Susanne Kunz als Moderatorin des Klassikers "Einer gegen 100", die clevere Quiz-Gigantin aus der Schweiz! Wer kann diese drei ausgebufften Quiz-Profis mit dem eigenen Wissen bezwingen? Nur wer alle drei immer schwerer werdenden Extrem-Wissensrunden übersteht, gewinnt 100.000 Euro.



Ein spektakulärer Wissenswettkampf, den es so im deutschen Fernsehen noch nicht gab! Das härteste Quiz Europas mit den schwersten Fragen! Jeder Kandidat spielt allein, ohne Joker, ohne Hilfsmittel. Nur mit dem eigenen Kopf! Ein faszinierendes Fernseh-Experiment am Samstagabend.



ICH WEISS ALLES! ist eine Produktion von NDR, BR, SRF und ORF in Zusammenarbeit mit I & U TV.



