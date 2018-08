Die US-Bank JPMorgan zählt die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh zu ihren bevorzugten Werten in der Internetbranche. Das Unternehmen bediene die Bedürfnisse der sogenannten Millennials-Generation, die sich zwar gesund ernähren, aber nicht aufwendig kochen wolle, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie.

Gegründet im Jahr 2012 habe HelloFresh seit seinem Börsengang im November 2017 die Erwartungen der Anleger durchgehend übertroffen. Zudem beinhalteten mögliche weitere Kooperationen mit Supermärkten - insbesondere in den USA als größtem Markt - ein erhebliches Potenzial für den weltweiten Marktführer in diesem Bereich.

Daher stufte Diebel die Aktie hoch und rät nun zur Übergewichtung. Das Kursziel hob er von 14 auf 19 Euro an. Es liegt damit rund 27 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau.

Der Analyst traut HelloFresh weiterhin eine führende Rolle in einem schnell wachsenden Markt zu. Das Unternehmen müsse zwar wegen der zunehmenden Konkurrenz - etwa durch Supermärkte oder Amazon - viel Geld in Werbung stecken, dennoch sollte es in der Lage sein, beim operativen Ergebnis (Ebitda) bis Ende 2018 profitabel zu werden. Zudem erwartet er, dass der SDax-Konzern seinen Umsatz bis 2021 jährlich um durchschnittlich 26 Prozent werde steigern können.

Als Vorteil von HelloFresh im Vergleich zum wichtigsten US-Konkurrenten Blue Apron hob Diebel die bessere geografische Diversifizierung hervor.

Gemäß der Einstufung "Overweight" geht JPMorgan davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten besser als der jeweilige Sektor entwickeln wird./gl/ck/tos

