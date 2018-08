DAX - Wie weit kann die Erholung gehen?

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der DAX sollte sich gemäß des gestrigen Fahrplans nach dem Sell-off erholen. Der Index tat sich aber sehr schwer. Erst heute und damit auch mit den positiven Vorgaben der US-Börsen im Rücken zeigen sich die Käufer. Das Erholungsziel bei 12.580 Punkten ist bereits abgearbeitet. Die nächsten Widerstände sind ebenfalls nicht mehr weit entfernt.

Wenn auch etwas aufgeweicht in den letzten Tagen, hat die Widerstandszone zwischen 12.600 und 12.640 Punkten immer noch Bestand. Bei 12.647 Punkten verläuft der EMA200 Stunde, knapp darunter notiert das 38,2%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Abwärtsstrecke. Dieser Dreifachwiderstand hat es also in sich und könnte die Bullen zumindest im Erstkontakt ausbremsen. Bilden sich um 12.640 Punkte Umkehrkerzen im Chart, ergeben sich Short-Chancen. Prozyklische Verkaufssignale entstehen allerdings erst unter 12.470 Punkten. Um 12.490 Punkte ist der Index sehr gut unterstützt.

Sollte der DAX wider Erwarten auch die Marke von 12.650 Punkten hinter sich lassen, warten die nächsten Hürden im Chart erst bei 12.700 und 12.736 Punkten. Ein Erreichen des letzteren Kursniveaus würde auch ein Schließen der am Donnerstag gerissenen Kurslücke bedeuten.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.07.2018 - 03.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 -03.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

