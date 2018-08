Die DZ Bank hat die Aktien der Allianz SE nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 220 Euro belassen. Der Versicherer habe unspektakuläre, aber solide Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alle drei Bereiche befänden sich in guter Verfassung, was aber auch impliziere, dass weitere Verbesserungen schwierig zu erreichen seien. Potenzielle Kurstreiber im weiteren Jahresverlauf könnten eine Ankündigung eines weiteren Aktienrückkaufprogramms sowie der Investorentag im November werden./mis/la Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2018-08-03/12:26

ISIN: DE0008404005