Der Danske Bank Senioranalyst, Mikael Milhoj, geht davon aus, dass das europäische Paar in seiner Range bleiben wird. EUR/GBP technische Analyse "Wie von uns vorhergesagt, war die Rallye des GBP, im Zusammenhang mit der Bank of England Zinserhöhung, nur kurzlebig und so kletterte der EUR/GBP zurück über 0,89." "Der Markt preist nun ein, dass die Zentralbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...