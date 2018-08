Vor zwei Wochen hatten wir ihnen Aixtron ans Herz gelegt. Bei der Deutschen Bank sieht man das ebenfalls so und bestätigt die Empfehlung. Dort hat man die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Kennziffern seien "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Uwe Schupp in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...