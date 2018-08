Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Ryanair von 12,20 auf 10,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die störenden Effekte beim irischen Billigflieger dürften sich in den kommenden Monaten fortsetzen, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Prognosen für die Durchschnittserlöse./edh/tos Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0114 2018-08-03/12:37

ISIN: IE00BYTBXV33