Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Aurubis auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Trotz einer eingehenderen Prüfung des geplanten Verkaufs von Geschäftsteilen des Kupferkonzerns an die Wieland-Werke glaube er an einen Deal-Abschluss noch in diesem Jahr, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

