London - Die British-Airways-Mutter IAG hat im zweiten Quartal den Belastungen durch Fluglotsenstreiks und höhere Treibstoffkosten getrotzt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 614 Millionen Euro und damit fast zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die International Airlines Group (IAG) am Freitag in London mitteilte.

Der operative Gewinn stieg um gut elf Prozent auf 816 Millionen Euro. Unternehmenschef Willie Walsh zeigte sich weiterhin zuversichtlich, dass der Konzern seinen operativen Gewinn von 2017 in Höhe von 2,7 Milliarden Euro im laufenden Jahr übertreffen kann.

Umsatz steigt um 4% auf 6,2 Mrd Euro

Insgesamt stieg der Umsatz um vier Prozent auf 6,2 Milliarden Euro. Analysten hatten allerdings mehr erwartet. Auch der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn verfehlte denn auch die Erwartungen der Branchenexperten. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. Die IAG-Aktie verlor am Vormittag an der Londoner Börse fast fünf Prozent an Wert.

Zu IAG gehören neben British Airways auch die spanischen Fluggesellschaften Iberia und Vueling sowie die irische Aer Lingus. Mit der Tochter Level hat der Konzern zudem einen weiteren Billigflieger ...

