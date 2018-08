Der DAX hat sich am Freitagmittag im Plus gehalten. Kurz vor 13 Uhr wurde der Index mit 12.600 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent stärker als bei Vortagesschluss.

BMW-Aktien setzten sich mit einem Plus von 1,7 Prozent an die Spitze der Kursliste, auch Daimler war an der Spitze dabei. Volkswagen befand sich allerdings mit einem leichten Plus nur unterdurchschnittlich im grünen Bereich. Der Nikkei-Index hatte zuletzt leicht zugelegt und mit einem Stand von 22.525,18 Punkten geschlossen (+0,06 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer.

Ein Euro kostete 1,1574 US-Dollar (-0,11 Prozent).