Die Bundeswehr sendet im Herbst das Jägerbataillon 291 in den UN-Einsatz MINUSMA in Mali. Vorort müssen die Partnernationen für sechs Monate eng zusammenarbeiten. Die Zertifizierung haben sie sich nun auf dem Truppenübungsplatz Altmark zusammen erkämpft.



Der Gefechtsverband des Jägerbataillons 291 aus Illkirch-Graffenstaden (Frankreich) hat im Juli auf dem Truppenübungsplatz Altmark die Zertifizierung für den MINUSMA-Einsatz (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali) erhalten. Unter französischer, kanadischer, litauischer und tschechischer Beteiligung haben rund 600 Soldatinnen und Soldaten mit mehr als 200 Gefechtsfahrzeugen gemeinsam geübt und gekämpft.



