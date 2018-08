Getragen von der anhaltenden Apple-Rally und der Stärke der Technologiewerte hat die Wall Street am Vortag eine beachtliche Erholung im Tagesverlauf hingelegt. Doch ohne neue Impulse dürfte sich dieser Trend am Freitag kaum aufrecht erhalten lassen. Als Impulsgeber haben Anleger den offiziellen Arbeitsmarktbericht für Juli im Blick, der vor der Startglocke veröffentlicht wird. Bis zu den Daten sind Aussagen über die mutmaßliche Tagestendenz schwierig. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine unveränderte Handelseröffnung am Kassamarkt.

Sollte der Bericht stärker ausfallen als ohnehin schon erwartet, könnte eine Diskussion über noch mehr notwendige Zinserhöhungen in den USA aufkommen. Die US-Notenbank hatte aber bereits zur Wochenmitte klar gesagt, dass sich die US-Konjunktur in einer starken Verfassung befindet. Ein zu schneller Zinsanstieg könnte derweil den Aktienmarkt bremsen. Die Renditen für US-Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit sind in den vergangenen Tagen bereits mehrfach über die viel beachtete 3-Prozentmarke gesprungen.

"Ein gemeinsames Thema über die vergangenen Wochen ist, dass Asien und Europa mit den Schlagzeilen des Handelskrieges zu kämpfen haben, die USA aber könnten die Fesseln durchbrechen, jede Schwäche abtun und sich erholen", heißt es bei den Strategen der Deutschen Bank. Denn während überzeugende Geschäftsberichte der Unternehmen und optimistische US-Konjunkturdaten Anleger für US-Aktien zuversichtlich gestimmt hätten, litten vor allem die asiatischen Aktienmärkte unter Sorgen über die Folgen des Handelskonflikts. Aktuelle Daten zeigen erneut eine Wachstumsverlangsamung in China - diesmal im chinesischen Dienstleistungssektor.

