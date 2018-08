Linz (www.anleihencheck.de) - Manchmal versteht man die Dinge eben nicht - so sehr man es auch versucht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das beste Beispiel am Devisenmarkt sei derzeit die Türkische Lira (TRY) - oder besser gesagt das Verhalten der türkischen Notenbank. Diese habe es bisher verabsäumt, die Zinsen zeitgerecht anzuheben, obwohl die Lira ins scheinbar Bodenlose verfalle. Eine handfeste Leistungsbilanz- und Währungskrise drohe. Wie lange werde die Notenbank noch zusehen? Vielleicht komme irgendwann doch noch ein außertourlicher Zinsschritt? Jedenfalls wäre ein solcher Schritt schleunigst angebracht, wenn man sich die Entwicklung bei EUR/TRY ansehe. Eines stehe fest: Sollte man Lira-Positionen aus seinen Geschäften haben, sei jedenfalls höchste Vorsicht geboten. Die EUR/TRY Trading-Range für heute liege zwischen 5,8000 und 6,0000. (03.08.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...