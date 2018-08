Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart gerieten deutsche Bundesanleihen unter Druck und die Renditen stiegen deutlich an, so die Börse Stuttgart.Dabei habe die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe zwischen 0,39 und 0,46 Prozent geschwankt. Im Vordergrund habe dabei die Furcht der Anleger gestanden, dass die japanische Notenbank (BoJ) ihre Geldpolitik drastisch verändern könnte. Diese Befürchtungen seien letztlich nicht gerechtfertigt gewesen: Am Dienstagmorgen habe die BoJ angekündigt, ihre lockere Geldpolitik beizubehalten. Allerdings lasse die Notenbank jetzt etwas stärkere Kurs- und Zinsschwankungen am japanischen Rentenmarkt zu, den sie durch ihre Anleihekäufe weitgehend kontrolliere. Das habe zu spürbarem Zinsauftrieb an den internationalen Anleihemärkten geführt. ...

