EU hilft von heißem Wetter betroffenen Landwirten DE30 versucht Widerstand bei 12.600 Punkten zu überwinden Allianz (ALV.DE): Performance gedämpft trotz gutem Ergebnisbericht

Am letzten Handelstag der Woche sahen wir eine gemischte Entwicklung der asiatischen Aktienmärkte. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) fiel um 0,1%, während der japanische Nikkei (JAP225) um 0,05% zulegte. In China wird der Hang Seng (CHNComp) 0,44% tiefer gehandelt. Nach dem gestrigen starken Abverkauf haben die großen europäischen Aktienindizes heute höher eröffnet. Moderate Gewinne können an den meisten westeuropäischen Börsen beobachtet werden. Die Aktien aus Spanien und Frankreich zeigten jedoch in den ersten Handelsminuten eine geringe Schwäche. Alle 19 Sektor-Subindizes des STOXX Europe 600 starten den Freitag im grünen Bereich. Banken und Bergbauunternehmen waren die größten Gewinner, während Einzelhändler und Versorger am schlechtesten abschnitten. Die außergewöhnlich heiße Sommersaison gibt europäischen Landwirten immer mehr Grund zur Sorge, insbesondere in Nordeuropa. Aufgrund der Dürre wird erwartet, dass die Ernte in Europa auf das niedrigste Niveau seit mindestens fünf Jahren sinken wird. Um die Landwirte der Region zu unterstützen hat die Europäische Union vor zwei Wochen beschlossen, in acht Ländern einige Umweltvorschriften zu lockern. Darüber hinaus ...

