Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe beim Umsatz positiv überrascht, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem bezeichnete Joyce die in Aussicht gestellte Rendite auf die angekündigten Investitionen in das unternehmenseigene Wachstum als attraktiv./la/mis Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0131 2018-08-03/13:10

ISIN: DE000A2E4K43