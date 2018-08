Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,27 Prozent auf 161,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug um 0,04 Prozentpunkte auf 0,42 Prozent.

Der deutsche Anleihemarkt profitiert von der Verunsicherung am italienischen Anleihemarkt. Laut einem Bericht der Tageszeitung "La Stampa" will sich Finanzminister Giovanni Tria mit den Chefs der beiden Regierungsparteien noch am Freitag treffen: Matteo Salvini von der Lega und Luigi di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung.

Es hatte zuletzt immer wieder Spannung zwischen Tria und den Parteichefs gegeben. Die von den beiden Parteien geforderten Steuersenkungen und die Erhöhung von Sozialausgaben sieht Tria skeptisch. Der neue Haushalt soll im September vorgestellt werden. Die Rendite von zehnjährigen italienischen Anleihen stieg um 0,07 Prozentpunkte auf 2,973 Prozent.

Am Nachmittag steht in den USA noch der Arbeitsmarktbericht für den Monat Juli an. Die Beschäftigung dürfte laut Volkswirten erneut deutlich zulegen./jsl/bgf/

