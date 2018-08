Eintrittskarten, Souvenirs, Hotelzimmer: Besucher von Sportveranstaltungen haben nach einer Studie im vergangenen Jahr 150 Millionen Euro in Berlin ausgegeben. Zudem flossen 203 Millionen Euro als Fördergeld oder wurden in die Sportstätten gesteckt, wie die Investitionsbank Berlin am Freitag mitteilte. Bis 2019 sicherten Ausgaben für den Sport zusätzliche 3000 Arbeitsplätze in der Sportwirtschaft, in Hotels und Gaststätten sowie auf dem Bau.

"Sportgroßereignisse wie die Leichtathletik-Europameisterschaft, der Berlin-Marathon, das Deutsche Internationale Turnfest oder die Fußball-Bundesligaspiele stärken auch die Berliner Wirtschaft nachhaltig", hob IBB-Chef Jürgen Allerkamp hervor. Am Dienstag beginnt in Berlin die Leichtathletik-EM.

Mit dem Sport in Berlin erwirtschaften nach der Studie im vergangenen Jahr 2207 Unternehmen mit 9950 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten knapp eine Milliarde Euro Umsatz. Von 1000 Berlinern seien 155 in Sportvereinen registriert, 30 mehr als vor 20 Jahren./bf/DP/tos

