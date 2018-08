Im Tief fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1562 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Ende Juni. Der amerikanische Dollar legte dagegen zu. Auch zum Franken hat der Euro noch einmal etwas an TErrain eingebüsst. So kostet der Euro derzeit 1,1529 Franken, nach 1,1539 am frühen Morgen und noch rund 1,1550 gestern Nachmittag. ...

